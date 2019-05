Nikkie de Jager deelt opvallende tattoo voor overleden broertje

Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, vertelt in een nieuwe video die ze op YouTube plaatste over haar tatoeages. Eén daarvan heeft ze laten zetten voor haar overleden stiefbroertje en is dan ook erg bijzonder voor haar.

En die tattoo is niet wat je in eerste instantie zou verwachten; het is namelijk een plaatje van een hamburger.

Zware week

Aanstaande zondag zou haar broertje Mikai 15 jaar zijn geworden. Daarnaast is hij volgende week precies 1 jaar geleden overleden. Een zware week voor Nikkie dus: “Ik kan niet geloven dat het alweer een jaar is. De tijd is voorbij gevlogen”, zegt ze in de video.

Rood scherm

Tijdens de opnames van Wie is de Mol? was haar broertje al ernstig ziek. Hij leed aan een zeldzame vorm van kanker. “Mijn moeder hield opvallend haar mond als ik vroeg hoe het thuis ging. In het spel leken dingen voor me met het uur duidelijker te worden, maar van binnen wist ik; thuis klopt iets niet.” Ze vulde daarom tijdens de allesbeslissende test ‘expres’ een aantal foute antwoorden in waardoor ze een rood scherm kreeg en naar huis kon.

Symbool

Mikai overleed in mei vorig jaar na 2,5 jaar strijden tegen de vreselijke ziekte. Ze besloot later een tattoo te laten zetten van een hamburger. Deze verwijst in het specifiek naar de hamburger van McDonalds. Na ieder ziekenhuisbezoek kreeg de knul altijd een hamburger en ook na het overlijden van Mikai ging de familie allemaal een hamburger eten. “Het werd een symbool voor ons.”

Beeld © YouTube-kanaal NikkieTutorials

Plek

“Ik wilde een tattoo dat me zou laten lachen en me zijn eetobsessie zou doen herinneren. Net zoals zijn grote zus”, plaatste ze eerder op Instagram. De tattoo zit op haar arm, op een ietwat verstopte plek zodat ze er niet iedere dag mee geconfronteerd wordt. “Maar ik weet dat ‘ie er is, en zo eer ik hem”, aldus de visagist en ex-Wie is de Mol? kandidaat.

Nooit klagen

“Mikai was sterk, moedig en had het vermogen om iedereen om hem heen op hun gemak te stellen. Zelfs op de meest donkere momenten kon hij ons aan het lachen maken”, vertelde ze eerder in RTL Boulevard.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP