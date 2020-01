Nikkie de Jager in emotionele video: "Ik ben transgender"

Met haar make-upvideo’s inspireert ze dagelijks miljoenen mensen over de hele wereld. Maar maandag komt oud WIDM-deelnemer Nikkie de Jager (beter bekend als Nikkie Tutorials) niet met een nieuwe make-uplook, maar met een heel persoonlijke boodschap.

“Vandaag deel ik iets wat ik op een dag altijd al met jullie wilde delen delen. Want ik moet jullie iets vertellen”, begint ze haar video. “Het is net 2020 en ik wil het jaar beginnen met de waarheid. Hoewel ik niet kan geloven dat ik dit vandaag aan jullie allemaal vertellen. Maar wat voelt het goed om het eindelijk tóch te doen en vrij te zijn”, gaat Nikkie verder.

“Ik ben geboren in het verkeerde lichaam. Wat betekent dat ik transgender ben.” Ze lacht en huilt tegelijkertijd: “Zó onwerkelijk om dit te zeggen. Het is eng, maar het voelt ook zo bevrijdend. Met haar krachtige video wil ze ‘kleine Nikkies’ inspireren. Jongens en meiden die zich alleen voelen en niet begrepen. “We moeten elkaar accepteren en respecteren. En bovenal: naar elkaar luisteren en proberen elkaar te begrijpen.”

Ze gaat verder: “Toen mijn moeder zwanger was, was ze er heilig van overtuigd dat ze een meisje zou krijgen. Dat kreeg ze later ook”, grapt Nikkie. “Ze liet geen echo’s maken omdat ze zeker wist dat het een meisje zou worden.”

Steun en toeverlaat

Als kind begreep Nikkie niet dat ze kort haar had en T-shirts droeg. “Ik wilde jurkjes en nagellak”, vertelt ze. “Daarom ben ik mijn moeder zó dankbaar”, zegt de make-up artiest huilend. “Ze heeft me altijd geaccepteerd en gesteund. Ze is er altijd voor me geweest, vanaf dag 1. En dat is wat je nodig hebt als kind.”

Vanaf haar 14e kreeg Nikkie hormonen en groeiremmers en op haar 19e volgde de volledige transitie. Openhartig vertelt ze dat haar verloofde het eerst helemaal niet wist. “Het voelde zo magisch en goed, dat ik bang was om hem kwijt te raken als ik hem mijn hele verhaal zou vertellen.” Maar daar heeft ze achteraf wel spijt van. “Zit je in dezelfde situatie als dat ik zat en ben je verliefd? Vertel het dan uiteindelijk. Daar heeft je geliefde recht op”, zegt ze stellig.

Dezelfde Nikkie

Wel wil Nikkie nog 1 ding duidelijk maken: “Ik ben nog steeds gewoon Nikkie. Daar verandert niks aan. Het laatste dat ik wil is dat jullie me niet meer vertrouwen of anders naar me kijken. Ik ben altijd echt geweest en mijn liefde voor make-up is dat ook. Je ziet echt dezelfde Nikkie als een paar jaar geleden.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door NikkieTutorials (@nikkietutorials) op 13 Jan 2020 om 11:04 (PST)

Bron: YouTube. Beeld: Brunopress