Slecht gezondheidsnieuws voor Nikkie de Jager: “Ik moet aan het infuus”

Nikkie heeft colitis ulcerosa, een aandoening waarbij haar maag-darmkanaal snel ontstoken raakt. Dit kan zorgen voor helse pijnen en koorts. De YouTube-ster vertelt dat ze vanaf nu elke 2 weken aan het infuus moet om dit te behandelen. Daar is ze niet blij mee: “Ik haat mijn lichaam! Ik hoop dat jouw dag beter verloopt dan die van mij”, schreeuwt de blondine in de camera.

In april dit jaar liet Nikkie op Twitter weten al een half jaar met darmproblemen rond te lopen. Problemen die ze tot dan toe had genegeerd. Ze hoopte dat het vanzelf overging, maar dat was helaas niet het geval. Inmiddels heeft ze al flink wat ziekenhuisbezoeken achter de rug en heeft ze medicatie. Hopelijk gaat het snel beter met de YouTube-ster.

for the last 6 months I’ve been having stomach issues, but I’m the type of person who goes: “oh, it’ll go away”. WELL IT DIDN’T. 😩

last week I finally got tests done & there’s a spike of inflammation in my guts, I have a shortage of Vitamin D and anemia.

