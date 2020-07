Kijkers vol lof over emotionele Nikkie Plessen in ‘RTL Boulevard’

Donderdagavond bespraken de RTL Boulevard-presentatoren de gloednieuwe campagne van Gucci, waar Ellie Goldstein – een model met downsyndroom – een hoofdrol in heeft. Nikkie Plessen heeft al gauw een brok in haar keel.

Haar overleden broertje had namelijk ook het syndroom van Down.

Primeur

Ellie Goldstein schittert in de nieuwste reclame van het modemerk en is de eerste vrouw met downsyndroom ooit in een campagne van Gucci. Het 18-jarige model straalt op de foto’s ter promotie van de nieuwste mascara.