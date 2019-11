Nikkie Plessen over overleden broertje: “Hij kon niet meer zelf ademen”

Nikkie Plessen (34) was onlangs te gast in de podcast-serie ‘Podnataal’ waar ze een boekje open deed over haar zwangerschappen. Zo vertelt de modeontwerpster dat ze tijdens haar eerste zwangerschap onder strengere controle stond vanwege haar overleden broertje.

Toch is Nikkie naar eigen zeggen niet iemand die ‘heel erg bezig is met gevaren en wat er mis kan gaan’.

“Ik laat het allemaal over mij heen komen”

De modeontwerpster heeft bijvoorbeeld geen zwangerschapscursussen gedaan en heeft zich ook niet echt vooraf ingelezen. “Natuurlijk ga je vooral de eerste keer op de websites kijken van hoe groeit je kind en hoe ziet het eruit en wat zou je nu moeten voelen, dat heb ik wel allemaal gedaan,” zo vertelt ze over haar eerste zwangerschap. “Ik ben altijd iemand van ik zie het wel. Ik laat het allemaal over me heen komen. De hele wereld kan het, dus het moet mij ook echt lukken linksom of rechtsom.”

Zwaar gehandicapt broertje

Toch moest Nikkie iets vaker op controle komen dan de gemiddelde zwangere vrouw. Dit had alles te maken met haar broertje die is overleden. “Hij was zwaar gehandicapt, dus ik had wel een wat medischer dossier wat betreft controles, waardoor alles heel gecontroleerd werd. (…) Hij had een omgekeerd chromosoom. Hij kon niet meer zelf ademen en kon helemaal niks eigenlijk. Dan ga je in een molen mee omdat het in de familie zit”, zo legt Nikkie uit. “Ze kijken dan in hoeverre het een gezond kind is. Je zit dan in een medische modus. Ik ben dus niet zo iemand die heel erg bezig is met gevaren en wat er mis kan gaan.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP