Nikkie Plessen vertelt eerlijk over plastische chirurgie

Plastische chirurgie is ook in het land van de BN’ers geen onbekend terrein. Ook Nikkie Plessen laat zich er nu eerlijk over uit.

En beantwoordt de vraag of ze ooit iets aan zichzelf heeft laten doen.

Advertentie

Rimpels

De 34-jarige mode-ontwerpster en presentatrice zegt dat ze zelf niks aan zich heeft laten doen. Nóg niet: “Nu hoeft het nog niet, maar als ik op een gegeven moment in verval raak, dan overweeg ik dat zeker”, geeft ze toe aan Beau Monde. Wat ze dan als eerst zou laten veranderen? “Mijn rimpels op mijn voorhoofd.”

Oppassen

Dat er steeds meer jonge vrouwen aan zich laten sleutelen, vindt Nikkie zorgelijk. “Ik vind dat je ermee moet oppassen. Soms zie ik meiden die op hun 25e al van alles aan hun gezicht laten doen en er ineens 20 jaar ouder uitzien. Dat vind ik zo zonde.”

Je gezicht liften zonder naalden en fillers? Beautyvlogger Susan onderging déze speciale behandeling:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP