Nikkie of Robèrt naar huis? WIDM-fans weten het zeker dankzij deze hint

Het abrupte einde van de aflevering van gisteren van Wie is de Mol? zorgt voor veel kritiek: kijkers vinden het niet bepaald een verbetering van het programma, dat er geheim wordt gehouden wie er naar huis moet.

Elke aflevering valt er één kandidaat af, maar gisteren werd de spanning erin gehouden: kreeg Nikkie een rood scherm te zien, of is het toch Robèrt? De kandidaten moesten hun test allemaal maken op het dak van hun ‘eigen’ gebouw, zonder Rik in de buurt om te vertellen wie er door is en wie niet. Ze mochten zelf hun naam invullen op hun computer om te checken of ze een groen of rood scherm kregen.

Maar wie goed heeft opgelet, kan de rode lichtstraal zien schijnen bij één bepaald gebouw. En wie liep daar naar binnen?

Fans weten het nu zeker dankzij deze hint op social media:

Nikki eruit… Rode straal op Plaza de la Libertad. Zie helipad op het dak… #widm pic.twitter.com/HCmCG6YnvK — Emile (@RCLampie) 19 januari 2019

Ofwel: het is Nikkie die naar huis moet. Maar helemaal zeker weten doen we dat natuurlijk pas volgende week, in aflevering vier. Naar de aflevering van gisteren keken maar liefst 2,8 miljoen mensen en het programma ‘wint’ daarmee glansrijk de kijkcijfers van de zaterdagavond.

Robèrt maakt zichzelf overigens erg populair door deze uitspraak. Hij zegt namelijk zeker te weten dat zijn kamergenoot Niels, met wie hij het goed kan vinden, níet de Mol is.

Laten we hopen dat Nielson de mol is. 😄 #widm #wieisdemol pic.twitter.com/EUASxIUjS1 — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 19 januari 2019

