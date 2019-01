Nikkie de Jager vertelt eerlijk: ze wilde zélf stoppen met WIDM

Nikkie de Jager moest gisteren Wie is de Mol? verlaten. Ze kreeg een rood scherm te zien en reageerde ontzettend verbaasd.

Toch kwam haar vertrek niet helemaal uit de lucht vallen, laat ze nu op social media weten. Ze heeft namelijk ‘expres’ wat foute antwoorden ingevuld tijdens de allesbeslissende test.

Advertentie

Familie

Dat kwam door haar droevige thuissituatie. Haar broertje Mikai leed aan een zeldzame vorm van kanker. Hij was ernstig ziek tijdens haar deelname aan het populaire spel. Ze had dagelijks contact met het thuisfront over hoe het met Mikai en zijn gezondheid ging. Nu vertelt Nikkie eerlijk: “Tot twee avonden voor mijn exit. Mijn moeder hield opvallend haar mond als ik vroeg hoe het thuis ging. In het spel leken dingen voor me met het uur duidelijker te worden, maar van binnen wist ik; thuis klopt iets niet.”

Daarom wilde ze graag naar huis, ondanks dat ze wel leek te weten wie de Mol is dit jaar. “Toch besloot ik op gevoel te gaan en onbewust even een paar vragen meer in te vullen op kandidaten waarvan ik eigenlijk wel wist; zij kunnen het bijna zéker niet zijn.” Vorig jaar mei overleed haar broertje aan de gevolgen van de ziekte. “Je hebt me geleerd te leven, dapper en sterk, zoals jij bent. Dank je wel dat je onze grootste zegen mocht zijn”, zei ze toen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP