Daniël (21) is de Nederlandse dubbelganger van Mr. Grey uit 'Fifty shades'

Acteur Jamie Dornan, oftewel Mr. Grey, doet in de ‘Fifty shades’-filmreeks menig vrouwenhart sneller kloppen. Laten wij nou dé dubbelganger van de knapperd in Nederland hebben.

NSMBL spotte de 21-jarige Daniël de Wagt op Instagram. En hij had zomaar de tweelingbroer van Mr. Grey kunnen zijn. Die ogen, die mond, dat baardje…

Complimentjes

Daniël hoort wel vaker dat ‘ie zo op Mr. Grey lijkt. “Ik vind het wel leuk om zulke complimentjes te krijgen”, zegt hij hierover tegen NSMBL. “Dat is toch weer een flinke egoboost.”

Vrijgezel

Goed nieuws: Daniël is vrijgezel – wat we bijna niet kunnen geloven. Dus heb je een (klein)dochter die nog niet aan de vriend is? Dan ontvangt de adonis vast maar wat graag een gezellig berichtje op zijn Instagram-pagina.

Zo ziet Jamie Dornan eruit…

Een bericht gedeeld door YASMIN (@yasmin_rebeccaa) op 23 Mrt 2018 om 10:21 (PDT)

Een bericht gedeeld door Fifty Shades Freed (@fiftyshadesmovie) op 18 Aug 2016 om 9:02 (PDT)

Een bericht gedeeld door Fifty Shades Freed (@fiftyshadesmovie) op 2 Feb 2018 om 8:01 (PST)

En dit is onze Mr. Grey, Daniël:

Een bericht gedeeld door Daniël de Wagt (@danieldewagt) op 7 Okt 2016 om 11:27 (PDT)

Een bericht gedeeld door Daniël de Wagt (@danieldewagt) op 9 Okt 2016 om 12:56 (PDT)

Een bericht gedeeld door Daniël de Wagt (@danieldewagt) op 18 Okt 2016 om 10:46 (PDT)

Bron: NSMBL. Beeld: Brunopress, Instagram