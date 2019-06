Noa (17) koos ervoor om euthanasie te plegen: "Het is op"

Op je 16e al zo klaar zijn met het leven, dat je eruit wilt stappen: je kunt je er waarschijnlijk niks bij voorstellen, maar voor Noa Pothoven was dit de realiteit. In een indrukwekkende biografie beschreef het meisje uit Arnhem waarom het leven voor haar geen zin meer had.

Noa hield het uiteindelijk nog een jaar vol: afgelopen zondag op 17-jarige leeftijd pleegde ze euthanasie.

Aangerand en verkracht

Noa leed jarenlang aan een posttraumatische stressstoornis, depressies en anorexia. In haar biografie Winnen of leren beschreef ze dat ze op jonge leeftijd was aangerand en verkracht. Uit schaamte en angst hield ze het seksueel misbruik lange tijd verborgen.

Geen pijn meer voelen

Zonder iemand in haar omgeving in te lichten, informeerde ze bij de Levenseindekliniek in Den Haag naar de mogelijkheden van euthanasie. Noa wilde maar 1 ding en dat was rust en geen pijn meer voelen, vertelde ze vorig jaar december aan De Gelderlander.

Instagrampost

Noa maakte onlangs in ‘een verdrietige laatste post’ op Instagram bekend dat ze al een tijdje was gestopt met eten en drinken. Dit was een weloverwogen en een definitief besluit, schreef ze aan haar volgers:

Een verdrietige laatste post. Ik heb lang getwijfeld of ik het hier zou gaan delen, maar heb besloten het toch te gaan doen. Misschien komt het onverwachts vanwege mijn posts over de opname, maar mijn plan lag er al langer dus het is niet impulsief.

Ik kom maar meteen tot de kern: binnen max. 10 dagen ga ik overlijden. Na jaren strijden en vechten is het op. Ik ben nu een tijdje gestopt met eten en drinken, en na veel gesprekken en beoordelingen is er besloten dat ik word losgelaten omdat mijn lijden ondragelijk is. Het is op. Ik leef al zo lang niet meer écht, ik overleef, en zelfs dat niet echt. Ik adem nog wel maar ik leef niet meer.

Ik word goed verzorgd, ik krijg sterke pijnstilling en ben de hele dag met mijn gezin (ik lig in een ziekenhuisbed in de woonkamer). Ik ben bezig met afscheid nemen van de belangrijkste mensen in mijn leven.

Ik kan niet meer bellen en ook amper meer appen. Als ik je niet zelf benader dan lukt het ook niet meer om afscheid te nemen, ik ben heel zwak dus beperk dit tot de allerbelangrijkste mensen. Ik vraag hierbij ook of je me niet wil volspammen met smeekbedes of dit tóch kan, dit kan ik niet meer aan.

Het is goed zo. Ga me niet overtuigen dat dit niet goed is, dit is mijn besluit en het is definitief. Liefde is loslaten, in dit geval wel… ❤

Bedankt voor jullie steun altijd. Het is goed zo. Het wordt hier over een tijdje gepost als ik ben overleden, dus dat wordt vanzelf duidelijk.

Liefs van Noa

Afscheid van dierbaren

Tijdens het schrijven van deze post lag Noa in een ziekenhuisbed in de woonkamer. Ze gebruikte de laatste dagen om afscheid te nemen van haar gezin en mensen die haar dierbaar waren. ‘Liefde is loslaten. In dit geval wel’, schreef ze. De zus van Noa maakte zondag haar overlijden bekend.

Gekmakende wachtlijsten

Noa’s moeder, Lisette, hoopt dat haar boek verplichte kost wordt voor hulpverleners, maar ook voor kinderrechters en gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg. Ze hekelde de versnipperde jeugdzorg en noemde de bureaucratie en de wachtlijsten ‘gekmakend’.

Bron: AD.