Noa Vahle over moeder Linda de Mol: “Ik vind haar heel sterk”

In De Verraders liep Kees Boot plots met een grote pleister op zijn hoofd rond. Kijkers speculeerden erop los en vroegen zich massaal af wat er gebeurd was. Nu vertelt de laatste afvaller van het spelprogramma zelf hoe hij zijn hoofdwond opliep.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat blijkt maar weer.

Dé pleister

In een livesessie op de Facebookpagina van RTL spreken Patrick Martens en Chatilla van Grinsven Kees Boot over De Verraders. In de laatste aflevering werd hij verbannen uit het spel. Ze spreken hem over zijn deelname aan het programma, en natuurlijk vraagt het presentatieduo ook naar de pleister op zijn hoofd. Kees vertelt direct dat het er ernstiger uitzag dan het was. “Luister, je ziet nu niks meer dus het is weg”, stelt hij hen gerust.