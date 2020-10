‘WIDM’-kijkers diep onder de indruk van nobele daad Nikkie

Zaterdagavond keken maar liefst 3,5 miljoen mensen naar de grote finale van Wie is de mol?. Na al die weken mocht De Mol eindelijk zijn identiteit bekendmaken én werd duidelijk wie de winnaar van dit bijzondere jubileumseizoen is.

Pas op: dit artikel bevat spoilers over de winnaar en De Mol.

Advertentie

Voor de slotaflevering kwamen alle kandidaten nog één keer bij elkaar. In de studio praat presentator Rik van de Westelaken na over de reis naar Toscane met Ellie Lust, Tina de Bruin, Nadja Hüpscher, Ron Boszhard, Horace Cohen, Patrick Martens, Peggy Vrijens. Hoe was het voor hen om nóg een keer mee te mogen doen? En wie is hun Mol: Nikkie of Jeroen?