Nog meer wijnen: nieuwe afleveringen ‘Chateau Meiland’ vaker te zien op televisie

Op het chateau van de familie Meiland is het al maanden heel rustig doordat er geen gasten zijn, maar er is toch nog een hoop werk aan de winkel. Zoveel werk dat het nieuwe seizoen van Chateau Meiland nóg meer afleveringen heeft.

Dit seizoen staat in het teken van de terugkeer naar Nederland. De familie had al besloten dat ze het chateau wilden gaan verkopen en de coronacrisis heeft daar alleen maar meer vaart achter gezet. Dat betekent: alle openstaande klussen nog afronden om het verkoopklaar te maken. Maar ook in Nederland moet het een en ander geregeld worden voor hun nieuwe woning in Hengelo. En wat gaan ze daar eigenlijk doen?

2 keer in de week

Al die voorbereidingen zijn vanaf 31 augustus te zien in het nieuwe seizoen van Chateau Meiland. En er is heel goed nieuws voor de fans van het programma: de nieuwe afleveringen zijn dan niet alleen op maandag te zien, maar óók op donderdag. 2 keer in de week wijnen! Zoals Martien zou zeggen: wat góóóed!

