Nog nooit eerder gebeurd: Nederland wint goud op 10 kilometer én 1500 meter

Sifan Hassan is de grote held van het WK atletiek. Ze won goud op de 10 kilometer en ook op de 1500 meter.

Dat zijn heel verschillende afstanden, waar andere technieken bij komen kijken – en daarom is het een bijzondere prestatie.

Wat knap

Nog nooit eerder is het een atleet gelukt om dit te winnen. Het is de vierde medaille op een WK voor de Nederlandse Sifan. In 2017 in Londen pakte ze brons op de 5000 meter, vier jaar geleden in Peking behaalde ze eveneens brons, toen op de 1500 meter. Voor het succes werkt ze keihard, zo laat haar management weten. “Sifan zet alles opzij. Haar persoonlijke leven staat op een laag pitje. Alles op het hardlopen, alles voor de winst. Dat zit gewoon in haar.”

In het publiek zit een bekende: Dafne Schippers kijkt vanaf de zijlijn toe hoe hier geschiedenis wordt geschreven.

Bron: NOS. Beeld: ANP