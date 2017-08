Nooit eerder gepubliceerde trouwfoto van Diana ...

Vandaag is het 20 jaar geleden dat Diana overleed bij een ongeluk in Parijs. Als eerbetoon is er vandaag een trouwfoto naar buiten gebracht die nog niet eerder gepubliceerd is.

De foto is genomen op 29 juli 1981, haar trouwdag. Op de foto komt ze aan bij de St. Paul’s Cathedral en houdt ze lachend haar sluier omhoog. De trouwjurk van de prinses was belegd met meer dan 10.000 parels en zou ongeveer 4000 pond gekost hebben. Nog steeds is dit een van de meest iconische jurken ter wereld.

Bloemen

Britse media plaatsen de foto vandaag om Diana te eren. Er is geen officiële herdenking voor Diana, maar duizenden mensen hebben wel bloemen gelegd bij het hek van Kensington Palace. Ook Harry en William hebben daar gisteren samen bloemen gelegd.

Princess Diana: Never seen before wedding day photo released on anniversary of her death https://t.co/rI6EazGm6q pic.twitter.com/RK9Md8Ca41 — Daily Express (@Daily_Express) 31 augustus 2017

Bron: AD.nl. Beeld: Gettyimages.