Hiermee hoef je nooit meer het knopje van het stoplicht aan te raken

Probeer jij ook altijd met je elleboog het stoplichtknopje in te drukken? Of met je mouw? Liendenaar Wim Mijderwijk bedacht een slimme oplossing voor het indrukken van het knopje in coronatijd. Dankzij hem hoeven we straks misschien nooit meer het knopje aan te raken.

Al jaren pleegt Wim onderhoud voor de gemeente Schiedam. Hij is verantwoordelijk voor de verkeersinstallaties en kreeg de taak om alle stoplichten in de gemeente te voorzien van een sticker. Daarop stond de oproep voor inwoners om het stoplicht met de elleboog in te drukken. Met de elleboog? dacht Wim. Dat leek hem niet de beste oplossing. “Kinderen komen lang niet altijd met hun elleboog bij dat knopje en sommige ellebogen passen er helemaal niet in”, vertelt hij aan RTL Nieuws.

Advertentie

Voetdrukknop