Nooit meer wachten op je geld: betalingen straks binnen 5 seconden overgeboekt

Overschrijvingen tussen bankrekeningen van dezelfde bank worden doorgaans snel verwerkt, maar bij verschillende banken is dit vaak een ander verhaal. Soms kan het wel dagen duren voordat het geld uiteindelijk is overgemaakt. Gelukkig komt daar binnenkort verandering in!

Nederlandse banken starten deze maand namelijk met een nieuw betalingssysteem, waardoor er straks binnen vijf seconden van rekening A op rekening B staat, 365 dagen per jaar, dag én nacht. Nog voor de zomer moeten klanten hier gebruik van kunnen maken.

Europese Centrale Bank

Dat overschrijvingen tussen verschillende banken lang kunnen duren, is niet voor niks. Deze transacties moeten namelijk altijd eerst nog langs de Europese Centrale Bank (ECB) gaan. “Iedere eurocent die wisselt van bank moet langs de ECB”, zo vertelt Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland, die het betalingsverkeer in ons land regelt. “Maar in het weekend, op werkdagen na 17.00 uur en op feestdagen stond het systeem van de ECB dat de transacties moet verrekenen uit.”

Nieuwe betalingsmethode

Hierdoor kon het soms dagen duren voordat het geld op de rekening van iemand anders werd gestort. Om transacties voortaan sneller te kunnen laten verlopen, heeft de ECB twee nieuwe betalingsmethoden ontwikkeld, waarvan Nederland er eentje gaat gebruiken.

Nog steeds controle

De verrekening tussen banken wordt nog steeds door de ECB gecontroleerd en uitgevoerd, maar nu 24 uur per dag en 7 dagen per week. En ook op feestdagen. ABN Amro, ING, Rabobank, SNS, ASN Bank, RegioBank en Knab gaan betaalrekeningen geleidelijk aansluiten op deze nieuwe manier van betalen.

Loon niet sneller op je rekening

De snelle betaalmethode geldt overigens alleen voor individuele overboekingen en niet voor pin- of iDeal-betalingen. Het zal dus niet zo zijn dat je loon straks sneller op je rekening staat (helaas).

