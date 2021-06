Wanneer je zwanger bent, wil je dat het liefst van de daken schreeuwen. Maar als je een royal bent, kun je daar maar beter mee oppassen als je in de buurt bent van koningin Elizabeth. Er blijkt namelijk een woord te zijn dat zwangere vrouwen absoluut niet in haar bijzijn mogen gebruiken.

En laat dat woord nou nét een belangrijk woord zijn dat je vaak gebruikt als je in verwachting bent…

Eén ding is zeker: koningin Elizabeth heeft de afgelopen jaren heel wat zwangere vrouwen in haar omgeving gehad. Denk bijvoorbeeld aan Kate Middleton, Meghan Markle en prinses Eugenie. Maar wanneer deze dames een bezoekje brachten aan de Queen, moesten ze wel voorzichtig zijn met wat ze tegen haar zeiden. Elizabeth, die toch wel tot een generatie behoort waarin er niet echt openlijk over een zwangerschap werd gesproken, zou namelijk een ontzettende hekel hebben aan het woord ‘pregnant’, oftewel ‘zwanger’. Ze zou het woord een beetje vulgair vinden en het liever dan ook niet horen.

Wat dan wel?

Dit roept natuurlijk wel wat vragen op. Want hoe hebben royals in het verleden dan hun zwangerschap bij Elizabeth bekend gemaakt? Blijkbaar hebben ze daar een slimme manier voor gevonden, want de koningin zou het wel oké vinden om te horen dat iemand ‘in the family way’ is, wat een Engelse uitdrukking is om te vertellen dat er gezinsuitbreiding op komst is. In officiële aankondigingen van de koninklijke familie wordt ook vaak gezegd dat er een baby wordt verwacht en niet dat iemand zwanger is.

Bron: Mirror.co.uk. Beeld: Getty