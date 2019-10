Dat de Noorse koning Harald V geen fan is van de nieuwe vriend van zijn dochter prinses Märtha Louise (48), is inmiddels wel duidelijk. Toen de prinses begin dit jaar haar relatie met de Amerikaanse Durek Verrett (44) naar buiten bracht, besloot haar vader dat ze haar titel niet langer mocht gebruiken.

De controverse rondom haar relatie leek inmiddels weer een beetje naar de achtergrond te zijn verdwenen, maar daar heeft Durek nu zelf weer verandering in gebracht. De spirituele leider heeft namelijk een aantal pikante uitspraken gedaan over zijn seksleven met de Noorse prinses.

Intieme details

In zijn eigen podcast ‘Ancient wisdom today’ vertelt hij aan lifestylegoeroe Dave Asprey dat hij al jaren traint om zijn eigen orgasme uit te stellen, zodat ‘hij zijn partner op de best mogelijke manier kan bevredigen.’ En alsof dat nog niet genoeg is, doet hij ook nog een boekje open over zijn huidige seksleven met Märtha Louise. “Soms hebben we drie tot vier keer seks per dag”, aldus Durek.

Eerdere ophef

De zelfbenoemde Sjamaan zorgde begin deze maand ook al voor de nodige ophef toen hij beweerde dat hij vrouwen die veel sekspartners hadden gehad kon ‘reinigen’ door bepaalde oefeningen aan te bieden. Ook zijn nieuwste uitspraak zal ongetwijfeld niet goed vallen bij zijn schoonvader Harald…

De prinses en haar ‘sjamaan’:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Princess Märtha Louise (@princessmarthalouise) op 14 Jun 2019 om 7:36 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Princess Märtha Louise (@princessmarthalouise) op 12 Mei 2019 om 12:52 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Princess Märtha Louise (@princessmarthalouise) op 5 Aug 2019 om 8:32 (PDT)

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: ANP, Instagram