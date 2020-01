Noorse prinses Märtha Louise schrijft eerbetoon aan overleden ex-man

Voor de Noorse prinses Märtha Louise en haar drie dochters zal kerst voor altijd een zwart randje hebben: de ex-man van de prinses en vader van haar kinderen Ari Behn (47) maakte op eerste kerstdag namelijk een einde aan zijn leven. Hoewel Märtha Louise tot nu uitzonderlijk stil is gebleven over de situatie, besloot ze vrijdagavond een bijzonder eerbetoon aan Ari te delen op de website van het koningshuis.

De brief ‘Lieve Ar’ werd ook nog op haar sociale media gedeeld, waar binnen een half uur al duizenden reacties binnenkwamen.

Groot gemis

“We hadden Kerstmis samen moeten vieren. We hadden er allemaal naar uitgekeken,” zo begint ze haar brief. “We zijn zo oneindig verdrietig en bedroefd over het verlies van juist jou, omdat je de warme, grappige, wijze en goede vader was van de meisjes die jou zo erg missen. We missen de grappige opmerkingen, je fijne gezichtspunten, de poëtische toon, de vele complimenten, de grote liefde die je voor ze had.”

Pijnlijke gedachte

“Vandaag zou je zo trots op ze zijn geweest. Maar nu is er een leegte, omdat niemand je ooit kan vervangen voor onze mooie meisjes. En het is zo pijnlijk om te denken dat je de aarde wilde verlaten. We hebben allemaal intens verdriet en pijn. Een onzichtbare ziekte kostte je steeds meer, want dat is wanneer de geestelijke gezondheid faalt. Gedurende een lange periode zagen we je geleidelijk verdwijnen, maar we hielden vast aan overtuiging dat dit goed zou komen.”

“We blijven van je houden”

“Je wordt gemist, Ari. En ik ben verdrietig dat je nooit echt hebt begrepen hoe geliefd je was. Ik hoop dat wij die overblijven goed kunnen zijn in het prijzen van elkaar en het zeggen van de mooie woorden tegen elkaar”, aldus Märtha Louise. “We blijven van je houden.”

Bron: Blauw Bloed. Beeld: ANP