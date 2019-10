Noortje Herlaar vertelt openhartig over moederschap: "Ik ben te ongerust"

Noortje Herlaar en Barry Atsma zijn sinds een jaar de trotse ouders van een dochtertje, Bobbi genaamd. Aan tijdschrift Jan vertelt de actrice nu hoe ze het vindt om moeder te zijn, hoe het haar veranderde en wat voor vader Barry is.

Het acteurskoppel leerde elkaar in 2016 kennen op de set van Knielen op een bed violen en kreeg daarna een relatie.

Advertentie

Prachtige tijd

Noortje Herlaar nam na de geboorte van haar dochtertje een jaar lang verlof, om zo te wennen aan het moederschap. “Ik ben sinds 20 oktober vorig jaar, de dag waarop onze dochter werd geboren, bijna niet uit haar buurt geweest. Het was een unieke, prachtige tijd, maar ik vind het heerlijk nu weer een beetje evenwicht aan te brengen in mijn leven”, aldus de actrice.

Druk en chaotisch

Terwijl Bobbi haar eerste kindje is, heeft Barry al 2 dochters uit een eerder huwelijk. “Ik heb tegen hem gezegd dat ik in mijn leven nog veel ruimte had om op te vullen en dat ik dolgraag een kind zou krijgen”, vertelt ze. “Zo is dat idee langzaam maar zeker gegroeid en is het een wens van ons samen geworden. Zijn kinderen waren dolblij. Het zou druk worden, chaotisch, maar wel beregezellig. Een kindje was meer dan welkom.”

Onzeker

Dat Barry al ervaring heeft in het ouderschap, vindt Noortje fijn. Het moederschap maakt haar naar eigen zeggen namelijk soms onzeker. “Misschien ben ik nog weleens te ongerust. Ik heb al regelmatig gegoogeld als ik iets niet zeker wist. Daar komt de ervaring van Barry ook goed van pas. Hij vaart op een zee van vertrouwen en dat voelt iedereen aan”, verklaart ze.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP