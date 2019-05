Noorwegen krijgt geen herkansing van songfestivalorganisatie

KEiiNO, de Noorse songfestivalinzending, krijgt geen tweede kans van de European Broadcasting Union (EBU). De Noren kampten met technische problemen en werden volgens henzelf hierop afgerekend middels lage punten van de vakjury’s.

KEiiNO had problemen tijdens hun nummer Spirit In The Sky met het grote achtergrondscherm waarop animaties te zien waren. Het scherm viel 2 keer uit terwijl de twee zangers en zangeres op het podium stonden. Eén keer was een cameraman op het scherm te zien toen het beeld weer terugkwam. Ook zou de microfoon van één van de zangers niet naar behoren hebben gewerkt.

Punten beïnvloed

Een officiële klacht bij de EBU mocht niet baten. “Natuurlijk zijn we teleurgesteld”, zei Stig Karlsen, hoofd van de Noorse delegatie, tegen de Noorse omroep NRK. “We hopen dat dit de jury’s niet negatief heeft beïnvloed.” Het trio vindt het voorval echter niet zo erg. En lagere puntentelling of niet, Noorwegen is wél mooi door naar de finale met hun aanstekelijk liedje.

Lichtbal

Noorwegen was niet de enige die last had van technische problemen: ook bij de Nederlandse Duncan Laurence sprong de lichtbal boven zijn piano een seconde te laat aan. Maar dat weerhield ook Duncan er niet van om een topoptreden neer te zetten.

Deze zangeres is helemaal onder de indruk van Duncan Laurence:

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP