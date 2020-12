Voor Norelies was 2020 een topjaar: “Ik werd tóch nog oma”

2020 stond in het teken van de coronacrisis. Van ziekte en verlies. Van lockdowns en thuiswerken. Veel mensen noemen 2020 dan ook het ‘slechtste jaar ooit’. Maar voor Norelies (66) was 2020 een topjaar: zij werd tegen alle verwachtingen in toch nog oma.

Norelies (66): “Ik wilde graag oma worden, maar het leek er niet meer in te zitten. Mijn dochter kreeg een hersenbloeding en daarna kwam een lange medische nasleep waarin geen plek was voor relaties. Ze liep tegen de 40 en langzamerhand begon ik de hoop dat ik ooit nog oma zou worden op te geven. Totdat dit jaar tóch gebeurde wat ik niet meer had verwacht.”

Hersenbloeding

“Toen mijn dochter 29 jaar was, kwam ze ineens ziek thuis uit haar werk. De hele nacht lag ze kermend in bed. Ik had haar nog nooit zo gezien. Het werd steeds erger, na een bezoek aan de dokters post van het ziekenhuis kreeg ze neusdruppels en het advies om rustig aan te doen. Het duurde echter een week voordat werd geconstateerd dat ze door een aneurysma in haar hersenen een hersenbloeding had gekregen. Net op tijd werd mijn dochter geopereerd. We wisten niet of ze het zou halen en hoe ze er na de operatie uit zou komen.”

Weer mis

“Gelukkig slaagde de operatie, maar mijn dochter ging een lang revalidatieproces in. Ze kon een tijdlang niet lopen, zichzelf niet aankleden en had geen coördinatie meer. Twee jaar later leek de medische nasleep erop te zitten, maar toen ging het weer mis. Weer moest ze een heftige hersenoperatie ondergaan en voor lange tijd bijkomen.”