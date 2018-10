Noren leven mee met prins Haakon en prinses Mette-Marit die chronische longziekte heeft

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft donderdag een bezoek gebracht aan de wijk Søndre Nordstrand in Oslo. Oorspronkelijk zou hij dat samen met zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit doen, maar zij ging vanwege haar slechte gezondheid niet mee.

De afspraak in Oslo is de eerste die Mette-Marit moest annuleren vanwege haar gezondheid. Haakon sprak daar dan ook voor het eerst openlijk over haar chronische longziekte. De 45-jarige Mette-Marit is ernstig ziek, lijdt aan een zeldzame vorm van longfibrose en alleen een nieuwe long lijkt haar te kunnen redden.

Gesteund

“Ik denk dat de meeste dingen wel zijn gezegd, maar het moge duidelijk zijn dat dit iets is waar we samen doorheen gaan”, zei Haakon. Hij voelt zich gesteund door het Noorse volk, dat massaal met het koppel meeleeft.

Longfribrose

Het gaat om een ongebruikelijke variant van longfribrose. De kroonprinses heeft de ziekte al een tijdje, maar het nieuws werd recent pas bekendgemaakt omdat het nu zo’n impact heeft op haar dagelijkse leven dat ze niet meer overal aan mee kan doen. Ze zal momenten van rust moeten inplannen zonder officieel programma wanneer de aandoening actiever is.

Zuurstofgebrek

Mette-Marit wordt behandeld in de Universiteitskliniek Rikshospitalet in Oslo. “Ik heb last van zuurstofgebrek, hoesten en ademnood”, vertelde ze recentelijk. De Noorse bevolking leeft massaal met haar mee.

Behandelingen

Noorse media stellen dat de ziekte bij Mette-Marit in een vroeg stadium is ontdekt. Was dat niet gebeurd, dan was haar levensverwachting waarschijnlijk nog maximaal twee jaar geweest. Het is nog onduidelijk welke behandelingen Mette-Marit moet ondergaan. De geruchten blijven echter niet uit. Zo zou de moeder van drie op een wachtlijst staan voor een longtransplantatie en terminaal zijn. Maar deze berichten worden nog door het hof ontkend.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP