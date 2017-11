Ben je in november geboren? Dít zegt het over je

Jarig in november? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen die in november geboren zijn, een aantal eigenschappen met elkaar gemeen hebben.

Want mensen die geboren zijn in november…

1. Zijn geweldige vrienden

Ze hechten extra grote waarde aan vriendschappen en loyaliteit, dus de kans is groot dat ze nog bevriend zijn met een vriendin van de basisschool – al dan niet de kleuterschool.

2. Trekken om een onverklaarbare reden mensen naar zich toe

Velen hebben een ietwat mysterieus karakter. En dat maakt ze onweerstaanbaar. Mensen voelen zich op hun gemak bij ‘novemberbaby’s’.

3. Lopen minder risico op bepaalde ziekten

Tenminste, dit is de conclusie uit onderzoek van de Oxford University. Onder alle mensen zouden degenen die in november geboren zijn het minste aantal de zenuwziekte Multiple Sclerosis hebben. Ook zouden de ‘novemberbaby’s’ minder snel hartproblemen of longkanker krijgen. Puur toeval?

4. Zijn Schorpioenen (t/m 21 november) óf Boogschutters (vanaf 22 november)

En mensen met deze sterrenbeelden hebben vaak een krachtig, gul karakter en een goed gevoel voor humor.

5. Hebben minder kans om depressief te worden

Uit Brits onderzoek blijkt dat mensen die in november geboren zijn het minst depressief worden, terwijl voorjaarsbaby’s juist wel veel depressie tonen.

6. Zijn van nature al aardig atletisch

Genen spelen hierbij natuurlijk ook een belangrijke rol. Maar uit onderzoek blijkt toch echt dat baby’s die in de herfst geboren zijn, met name in oktober of november, later sneller én fitter zijn dan de rest. Dit kan te maken hebben met het feit dat je moeder in de zomer zwanger is geweest en dus meer vitamine D door de zon tot zich heeft kunnen nemen. Die vitamine D zou namelijk weer bijdragen aan een sterke lichaamsbouw.

7. Hebben de chrysant als geboortebloem

Bij iedere maand hoort een bloem, en voor november is dat de chrysant. Een prachtige bloem om te zien, maar ook met een dito betekenis: ze symboliseren geluk en optimisme. In de Japanse cultuur wordt de bloem zelfs gezien als een weerspiegeling van perfectie. Zo, kun je die even in je zak steken!

