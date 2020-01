NTR brengt eerbetoon aan Aart Staartjes met 'Sesamstraat'-marathon

Aart Staartjes wordt op vrijdag 17 januari 2020 in besloten kring begraven. Diezelfde avond brengt NTR een eerbetoon aan ‘Meneer Aart’.

Met een 3 uur durende Sesamstraat-marathon op NPO 3.

Meneer Aart in de hoofdrol

Tussen 17.00 uur en 20.00 uur zendt de NTR een reeks Sesamstraat-aflevering uit waarin Aart Staartjes een belangrijke rol in speelt. Ook zullen er een aantal oude en nieuwere liedjes te horen zijn die de acteur in het kinderprogramma zong. Daarnaast brengt de zender na Sesamstraat en Het klokhuis een foto van Staartjes in beeld, met een korte gedenktekst.

Stoppen met Sesamstraat

Jammer genoeg was de verstandhouding tussen meneer Aart en de NTR vlak vóór zijn dood niet zo goed meer. Staartjes voorspelde dat we afscheid moesten gaan nemen van Sesamstraat. Met pijn in het hart zag de acteur hoe NTR de productie van Sesamstraat op een steeds lager pitje zette. En na maanden onduidelijkheid, kwam het hoge woord eruit. De NTR is inderdaad gestopt met het maken van Sesamstraat en zendt zeker de komende 2 jaar alleen nog maar herhalingen uit. Tegen die tijd zal er uitgebreid gesproken worden over de toekomst van het kinderprogramma.

Wist je dat Aart Staartjes een boek heeft geschreven?

