Zo gaat het nu met de emigrerende familie Van Iersel uit ‘Ik vertrek’

Het NPO 1-programma Ik Vertrek begon vrijdagavond goed met 736.000 kijkers. In de herhaling verruilden bankmedewerkers Loes (46) en Bart (46) van Iersel samen met hun dochter Amber, Waalwijk voor het Franse Rezay. Maar hoe gaat het anno 2020 met de chambres d’hôtes met minicamping?

Ze hebben in de aflevering geen horeca-ervaring, spreken de taal niet en hebben nog nooit gekampeerd, maar ze houden wél van een uitdaging.

Drukke jaren

Het gaat goed tegenwoordig met Bart, Loes en Amber. “Inmiddels wonen we 3 jaar in Frankrijk en we hebben het prima naar onze zin. Wij vinden het heerlijk hier. Het is lekker rustig, het klimaat is mild en we wonen in een prachtige omgeving.” Ook met het verblijf hebben ze het de afgelopen jaren flink druk gehad. “Iets wat we eigenlijk totaal niet verwacht hadden. Onze gasten waarderen onze mooie en fijne plek en dat zien we dan ook aan de steeds meer terugkerende gasten.”

Brocantewinkeltje

Amber (15), de dochter van Loes, heeft een leerachterstand en vindt het lastig om contact te maken. De nieuwe omgeving voor haar was behoorlijk wennen. Maar: ook met Amber gaat het goed. “Ze heeft haar draai helemaal gevonden. Leuk om te vertellen is dat ze sinds vorig jaar een brocantewinkel in onze schuur heeft. Ze verkoopt hier brocantespulletjes, die ze samen met Bart vindt op de lokale brocantemarkten. Maar ook verkoopt ze in dit winkeltje haar zelfgemaakte creaties, die ze in de winterperiode maakt.”

Franse taal

“We kunnen redelijk tot goed communiceren in de Franse taal en we merken ook dat het met de jaren steeds beter gaat. Maar als een Fransman met een Berrichons dialect gaat praten, nou vergeet het dan maar, daar kunnen we dus écht geen touw aan vastknopen.”

“We missen Nederland niet. We hebben regelmatig contact met familie en vrienden via videobellen en 1 keer per jaar gaan we naar Nederland om familie en vrienden te bezoeken. Maar ook bezoeken zij ons. Oké, het is misschien niet zo frequent als dat we in Nederland zouden wonen, maar als we elkaar zien, dan maken we die bezoekjes natuurlijk éxtra leuk en éxtra lang.”

Erg blij

“Wij zijn nog steeds heel blij dat we naar Frankrijk zijn geëmigreerd, vanwege de vrijheid die we hier hebben, de rust, de mooie omgeving, de puurheid en de gemoedelijkheid. Zoals het er nu uitziet, zijn we over 5 jaar nog steeds hier en doen we nog steeds hetzelfde werk.”

