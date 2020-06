Vanaf vandaag mag je dít nummer bellen voor een coronatest

Met ingang van de maand juni verandert er een aantal dingen rondom het coronavirus. De terrassen gaan weer open, je kunt weer naar de bioscoop en ook kun je vanaf nu bellen voor een coronatest. Iedereen met milde klachten kan per telefoon een test aanvragen.

Het gratis telefoonnummer is 0800-1202 en is 7 dagen per week bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.

Gratis telefoonnummer

De bedoeling is niet dat iedereen zomaar naar de telefoon grijpt voor het stellen van vragen. Het nieuwe telefoonnummer is echt alleen bedoeld voor mensen die klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. Deze klachten zijn onder andere verkoudheid, een loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging van temperatuur of plotseling verlies van reuk of smaak.