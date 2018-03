Met dít nummer gaat Waylon naar het Eurovisie Songfestival

Waylon heeft de laatste tijd iedereen in spanning laten wachten tot de bekendmaking van het Eurovisie Songfestivallied. De zanger zong de afgelopen vijf dagen elke dag een potentieel nummer tijdens De Wereld Draait Door en heeft nu zijn favoriet bekend gemaakt.

Waylon koos ervoor om op zijn eigen gevoel af te gaan en dus volledig zélf de keuze te maken.

Outlaw In Em

Nadat Waylon tijdens de uitzendingen de nummers Thanks but no thanks, The world can wait, That’s how she goes, Back together en Outlaw In Em, heeft gezongen, heeft de zanger de keuze gemaakt. Outlaw In Em, een echt rocknummer, zal de wereld te horen krijgen.

Nashville

In DWDD vertelde Cornald Maas dat Waylon meerdere keren naar Nashville is afgereisd om inspiratie op te doen en nummers te schrijven. Waylon is in een lastige poule beland, maar Cornald bleef positief: “We hebben hier met Waylon te maken. Die wil zich niet op het randje kwalificeren, die wil in de top 5 eindigen en dan maakt het niet uit in welke halve finale je zit.”

Tweede keer

Waylon zal voor de tweede keer optreden tijdens het songfestival. Vier jaar geleden zong hij samen met Ilse de Lange onder naam The Common Linnets het prachtige nummer Calm after the Storm.

Reacties

Op internet is iedereen het er mee eens: Outlaw In Em was een goede keuze van Waylon. Het echte rocknummer valt goed in de smaak bij het publiek.

De countryrock van #waylon is een echte outlaw tussen die circusacts op het #songfestival , dus zeker een kanshebber voor de eindoverwinning #lordy2006 — Mischa Veldhuis (@Mischa_Veldhuis) 2 maart 2018

@waylonline man wat hoopte ik hier op!!! #countrymusic#songfestival wat is ie vet!!! Pakt meteen 🤠 — Bas Cornelissen (@bas_cornelissen) 2 maart 2018

@waylonline rockt lekker in #dwdd. Geen idee of het gaat winnen bij #esf18, maar ik vind het top. #muziekmetpassie — Ludo M (@Jongeman1978) 2 maart 2018

Yes, outlaw in em. Oldscool countryrock. Beste keuze.

Dit is geen liedje van waylon dit lied is Waylon #Waylon — Daniel Buis (@buick37) 2 maart 2018