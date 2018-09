Zó zorgde Obama ervoor dat hij 'normaal' bleef toen hij president was

Barack Obama (57) was vrijdag de hele dag in Amsterdam voor een groot congres over leiderschap. De voormalig president van de Verenigde Staten legde uit hoe het hem lukte om een zo gewoon mogelijk leven te leiden in het Witte Huis. En dat heeft alles met zijn schoonmoeder te maken…

Obama nam zijn schoonmoeder namelijk in huis. “Die zorgde ervoor dat iedereen normaal bleef doen. Zij lette daarbij vooral op onze kinderen”, vertelt hij. Wat ook hielp, was dat hij en zijn vrouw Michelle niet al op jonge leeftijd beroemd waren. “We hadden een gewoon leven, deden zelf onze boodschappen, kookten zelf en wasten onze eigen auto.”

Absolute macht

Toch is het volgens de oud-president niet makkelijk om je eigen gewone zelf te blijven. “We hebben moeten vechten om onze ziel intact te houden, want absolute macht corrumpeert. Ik heb me ook altijd voorgehouden dat ik een estafetteloper was en het stokje weer zou overgeven.”

Tip

Ook had Obama een tip voor de mensen die voor het fikse bedrag van €995 een kaartje kochten om bij zijn lezing van een uur aanwezig te zijn: ga dicht bij je werk wonen. “Ik zat om half zeven aan tafel en had dan een uur voor mijn kinderen. Ik las ze voor en ging daarna weer aan het werk.”

Bron: FD.nl. Beeld: ANP