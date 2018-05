Hardwerkende ober is teleurgesteld in fooi maar ziet dan hartverwarmend briefje

In het Amerikaanse restaurant Live Play Eat kwam op een avond een groepje tieners eten om de avond van hun gala compleet te maken. Een ober besloot om de tafel te gaan serveren, niet wetende wat hem te wachten stond.

Ondanks dat serveersters en obers in Amerika met hun salaris erg afhankelijk zijn van de fooien die zij krijgen, koos hij er toch voor om de groep jongeren te bedienen.

Fooi

De ober herinnerde zich immers zìjn avond van het befaamde homecoming gala nog en wilde er alles aan doen om te zorgen dat de avond speciaal werd voor de groep. Nadat hij hen bediend had, was hij dan toch wel teleurgesteld: ze lieten hem een fooi na van 3,28 dollar.

Ondankbaar

Hij nam maar aan dat de schamele fooi te danken was aan de ondankbaarheid van de jongeren en was gefrustreerd dat al zijn moeite onopgemerkt aan de groep voorbij ging. Tot hij na anderhalf week een briefje ontving.

Briefje

Het briefje luidde: “Ongeveer anderhalf week geleden, op 7 oktober, kwamen mijn drie vrienden en ik in dit restaurant eten om ons homecoming gala te vieren. Het was een opwindende ervaring voor ons om hier alleen te zijn, en het was allemaal nieuw voor ons. En jij was de beste ober die we ons konden wensen. Je was aardig, behulpzaam, meegaand, behandelde ons niet als kleine kinderen en was zelfs in staat om het eten aan te passen op al mijn allergieën! Dus ik wilde je bedanken dat je onze ‘volwassen’ ervaring zo geweldig en leuk hebt gemaakt.”

Sorry

“Ik zou ook graag namens ons sorry willen zeggen. Omdat we nieuw waren in dit alles, wisten wij als 13-jarigen niet precies hoe we met de rekening moesten omgaan. Je was super behulpzaam bij het opsplitsen van het bedrag en het aannemen van het niet-zo-handige contante geld. We waren helemaal vergeten (en wisten eerlijk gezegd niet) wat een fooi zelfs was, laat staan hoeveel we moesten geven. Dus we hebben onze zakken leeggemaakt en al ons geld opgeteld tot $3,28.”

Harde werk

“Zich niet bewust van hoe klein dit echter was, vertrokken we, geen idee van wat we jou hadden nagelaten voor al je harde werk. Later beseften we onze fout en voelden ons verschrikkelijk. We wisten dat we het goed moesten maken. Dus in deze envelop vind je de juiste 18% fooi + extra om gewoon hoe geweldig je was. We waarderen je hulp en geduld en bedanken je voor het maken van onze avond. Dank je!”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: goodhousekeeping.com. Beeld: iStock