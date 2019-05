Kijkers 'Obese' zijn diep onder de indruk van Wesley en Johanna

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Obese was te zien hoe Wesley en Johanna strijden tegen de kilo’s. Kijkers laten op Twitter weten onwijs veel respect te hebben voor het doorzettingsvermogen van dit koppel.

Wesley en Johanna zijn 10 jaar getrouwd. Ze zijn gelukkig met elkaar, maar niet met zichzelf. Hun jarenlange eetverslaving heeft er voor gezorgd dat ze allebei lijden aan morbide obesitas en dit betekent dat hun gezondheid ernstig gevaar loopt. Bovendien durven ze door fat shaming de straat niet meer op. Als koppel gaan zij deze week de strijd aan tegen de kilo’s. Angela Groothuizen is de nieuwe presentator en helpt hen een handje.

Tegenslagen

Maar liefst 8 maanden lang gaan ze samen met trainer Robert da Costa proberen af te vallen. Wesley woog aan het begin maar liefst 177,7 kilo. Zijn doel was 60 kilo afvallen. Johanna woog net iets minder: 158,6. Zij zou uiteindelijk 45 kilo minder moeten wegen. Het stel ging ontzettend goed van start. De ene na de andere kilo vloog er af, maar uiteindelijk kregen ze een aantal tegenslagen. Johanna moest bijvoorbeeld stoppen met sporten in verband met ontstekingen. Toch bleef het duo doorgaan en dat vergt veel doorzettingsvermogen.

Einduitslag

En daarom hadden de kijkers thuis veel respect voor het koppel. Ze leefden ontzettend met ze mee en waren razend benieuwd naar de finale. Opgemaakt en in prachtige kleding lieten Wesley en Johanna zich aan het eind zien. Ze straalden, dat was duidelijk te zien. En wat zagen ze er goed uit. Wesley woog op het laatste moment 111 kilo. Hij had zijn doel dík gehaald. Ook Johanna kwam met een verbluffend resultaat. Zij woog namelijk 110,1 kilo bij de einduitslag.

Traantje

Kijkers waren erg onder de indruk van het eindresultaat en hebben onwijs veel lof voor het stel. Ze hebben hard gewerkt en de complimentjes stroomden dan ook binnen. “Deze mensen gun je al het geluk van de wereld, hopen dat ze het volhouden”, schrijft een kijker op Twitter. Ze vonden vooral de scène dat ze samen in 1 broek passen heel grappig om te zien. Ook zijn ze hartstikke blij dat de begeleiding langer doorgaat dan alleen tijdens het programma. Zo is de kans nog groter dat Wesley en Johanna het volhouden. “Wat een kanjers”, twittert een ander.

Wat een lieverds #obese — esther faber (@esfapo) 15 mei 2019

Top wat super gedaan, en wat fijn de de begeleiding nog langer doorgaat #obese — Loes Coelman (@loose_n_cool) 15 mei 2019

Wauw wat hebben de het goed gedaan, ze stralen en samen staan ze sterk echt veel respect heee 🙏😘❤👫💪💃👊🏃 Yohanna&Wesley #obese en wat doe je het ook top @Angelagroothuiz 😘 @RTL4 pic.twitter.com/pPUIEHH4ew — ‘—..Sou-Made.. (@DolfijnSou79) 15 mei 2019

Wat knap!! En wat een lief stel.#obese — Lady S (@Kousentries) 15 mei 2019

Wat een geweldig koppel zeg. Én presentatrice. #obese — Thoiiss! (@ThijsH16) 15 mei 2019

Wesley en Johanna #obese wat een kanjers💪💪💪 hoop dat jullie het volhouden😘 — Wietstweets (@wiet570) 15 mei 2019

Ben zo blij voor deze mensen!

😊💓✨#obese — ◡̈ (@Vairaag_) 15 mei 2019

Jeetje wat een mooie vrouw! Zo hee!! #obese Beide super goed gedaan! Nu volhouden 💪💪 — Lestrick (@QlaLestrick) 15 mei 2019

En de begeleiders waren echt top😘💪🙏 #obese — ‘—..Sou-Made.. (@DolfijnSou79) 15 mei 2019

Wat ziet ze er superleuk uit in een jurkje! Bijna 50 kilo afgevallen in 8 maand, wauw. #Obese #RTL4 — Cheryl B (@DutchCheryl) 15 mei 2019

Super veel respect voor de mensen in #obese net. Wat ontzettend knap. Maar als je ook de reclameblokken zag, dan snap je precies waar het probleem zit. Drop, croissants, vla, repen en andere onzinproducten. Je zou wensen dat er alleen Dove en Wehkamp in zo’n blok mogen… — Mirjam Hommes (@MirjamHommes) 15 mei 2019

De scene met z’n tweetjes in 1 broek!!! Wat geweldig zeg♥️ toppers!!!!! #obese #rtl4 — Erin (@erin_schroer) 15 mei 2019

Wow wat m heel andere mensen ineens 💪💪 #obese — M@risk@ (@Mariska1970) 15 mei 2019

Wesley is er vol tegenaan gegaan #angela is goed met woorden #obese — I’m a genius ✨ (@iamag3nius) 15 mei 2019

Met z’n tweeën in één spijkerbroek. Dan mag je echt trots zijn op jezelf! #obese — Renée (@ReneeWittens) 15 mei 2019

Wat een respect voor dit koppel. Goed dat zij nu op het eten & sporten letten. Ik ben geen diëtist maar denk dat ze met name in de psyche langdurige begeleiding nodig hebben. #obese #rtl Eetverslaving is meer dan te veel eten en te weinig bewegen. Maar goed: wie ben ik? — Nicole Bus (@nicolebus) 15 mei 2019

Wel knap deze mensen #obese zodadelijk mooie verhalen #verminkt — Marianne Ras (@ladieshealth1) 15 mei 2019

Ik zap net naar #Obese maar ik hoor men zeggen : Wes & Yo? Zijn dit Wesley Sneijder en Yolanthe? Ik herken ze bijna niet! — Kevin (@televisiegozer) 15 mei 2019

#obese respect voor dit echtpaar 👊 — CJ (@CJ69888078) 15 mei 2019

Jeetje wat een strijd! #obese Ik hoop dat het ze lukt.. 💪 Een stukje educatie is wel een basisbehoefte, denk ik. Die magnatronmaaltijden kunnen echt niet. — Lestrick (@QlaLestrick) 15 mei 2019

Ik gun deze mensen de wereld meen ik echt #obese wat een lieve mensen! — kerel berel (@BerelKerel) 15 mei 2019

Bron: Obese, Twitter. Beeld: Twitter, ANP