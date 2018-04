Dit is het eerste wat je 's ochtends moet doen volgens je sterrenbeeld

Dankzij de snoozeknop op je wekker hebben de meesten van ons een ochtendroutine die op z’n minste chaotisch en gehaast te noemen is. Maar hoe zorg je nou goed van start gaat ’s morgens? Door te kijken wat bij je past volgens je sterrenbeeld.

Ram

Je hebt bergen energie als jongste teken in de zodiak. Doe er je voordeel mee en zorg dat je ’s ochtends direct uit bed springt en alles uit je dag haalt. Hou je van sporten? De ochtend is voor jou het beste moment. Een wandelingetje in de buurt kan ook of zet je favoriete nummer op en doe een dansje in de slaapkamer om je bloed te laten stromen. Het helpt de wolk in je hoofd te verdrijven voor de rest van de dag.

Stier

Koop een massageballetje, masseer je rug en neem de tijd voor een fijn lange douche. De Stier houdt van comfort en dat kun je ook in de kleine dingen vinden.

Tweeling

Heus, je mag echt wel voor het opstaan alle social media al in bed checken. Als een Tweeling ben je ongelooflijk sociaal, jij moet je verbonden voelen om het beste uit je dag te kunnen halen. Meteen in contact met alle lieve mensen om je heen: graag. Een gesprek met de persoon naast je in bed kan natuurlijk ook. Tenzij hij of zij een Ram is.

Kreeft

Maak een mindful dankbaarheids-lijstje. Jij voelt je goed als je je realiseert waarvoor je allemaal dankbaar mag zijn, dus word wakker, bedank het universum – of jezelf – voor alles wat je hebt. Dan kun je aan de dag beginnen met een flinke portie liefde in je lijf.

Leeuw

Neem de tijd om je mooi te maken. Of het nu om je outfit gaat, of je make-up of wat extra aandacht aan je haar, als je energie steekt in je voorkomen word je heel blij. Een beetje ijdel misschien, maar dat is niets om je voor te schamen. Jij voelt je namelijk het beste als je er ook écht goed uitziet.

Maagd

Werp een grondige blik op je to-do lijstje, jij lekkere planner van een Maagd. Het maakt dat je je georganiseerd voelt, iemand met de touwtjes in handen. Dat is voor jou de allerbeste start denkbaar.

Weegschaal

Maak je kamer schoon of je bureau of je aanrecht als je koffie zet. Jij hebt balans om je heen nodig, om je vanbinnen gebalanceerd te voelen. Weegschalen kunnen zich nog weleens geïntimideerd voelen door sterke mensen om zich heen – door je te focussen op waar je wel controle over hebt, begin je krachtiger aan je dag.

Schorpioen

Houd een dromendagboek bij en schrijf ’s ochtends meteen op waar je over gedroomd hebt die nacht. Jouw intuïtie is de hele nacht aan het werk geweest – tune in en kijk wat je jezelf te zeggen hebt. Wat vertel jij ’s nachts als de mogelijkheden eindeloos zijn?

Boogschutter

Lees wat. Je bent zo’n filosoof dat het goed is om meteen je brein stimulans te geven. Een stukje uit het boek dat je leest, wat artikelen online of een krant: jij hebt het meest aan je dag als je al vroeg stof krijgt om over na te denken.

Steenbok

Eet ontbijt. Jij hebt energie nodig om in de juiste ‘zone’ te komen. Je bent een echte doener en een van de harst werkende sterrenbeelden – als iemand die brandstof meteen kan gebruiken ben jij het. Geen ontbijter? Fruit of een sapje om op te starten is het minste dat je nodig hebt.

Waterman

Mediteer. Jij bent zo op jezelf dat je echt even aan je eigen energie moet werken voordat je die van iemand anders aankunt. Versterk je aura voordat anderen je rust komen verstoren met hun sores.

Vissen

Ga maar weer naar bed. Nee serieus, jij bent hét teken dat de meeste slaap nodig heeft. Mensen met het sterrenbeeld Vissen zijn gevoelig. Ze zijn sneller bang en dat betekent dat je voordat ze goed en wel in slaap vallen nog wat heksen – en werkproblemen – uit de kamer moeten verjagen. Die moeilijke slaper kan ’s ochtends wel wat extra rust gebruiken.

