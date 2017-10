Laat vrouwen wereldwijd één Instagram-account runnen, en dít is wat er gebeurt

Stel: je laat onbekende vrouwen van over de hele wereld je Instagram-account overnemen. Wat voor foto’s verschijnen er dan?

Je ziet het op het prachtige Instagram-account ‘Ode an die Freude‘, oftewel een ode aan vreugde. Maar eigenlijk is het een waar eerbetoon aan vrouwen in alle vormen en maten.

De vrouwen in bovenstaande video zijn allemaal 100 jaar of ouder. Ze delen hun beautygeheimen met je!

Van Syrië tot en met mishandeling

Van donker tot en met blank, van Amsterdam tot en met Syrië, en van persoonlijke verhalen over liefde tot en met foto’s van vrouwen die hun beenharen flink laten groeien. Iedere dag neemt een andere vrouw het Instagram-account weer over, en voorziet ze van foto’s. Zo beland je in het leven van een lesbische vrouw in China, kijk je door de ogen van een Syrische vluchtelinge of word je geconfronteerd met het in elkaar geslagen gezicht van een vrouw. En dat in 1 week.

Imperfectie

De anonieme oprichtster van ‘Ode an die Freude’ stoorde zich er in de jaren 90 aan dat ze alles over sex, mode en beauty alleen maar op tv en in tijdschriften kon vinden. Juist door media als Instagram zie je volgens haar steeds meer de realiteit. “Voor imperfectie was geen ruimte”, vertelt ze in een interview met i-D magazine. Maar nu dus wel.

Meedoen aan ‘Ode an die Freude’

Om een dagje ‘Ode an die Freude’ te mogen runnen, hoef je echt de koningin niet te zijn, maakt de anonieme oprichtster duidelijk aan i-D magazine. “Je hoeft geen kunstenaar te zijn of veel volgers te hebben. We willen het liefst zoveel mogelijk vrouwen uit verschillende landen en met verschillende achtergronden verzamelen. Wanneer we iemands verhaal interessant vinden, dan krijgen ze van ons absolute vrijheid om te delen wat ze willen.”

Lesbisch in China

En door vrouwen ruim baan te geven, doorbreken ze taboes. “Onze eerste take-over bijvoorbeeld was door een vrouw in China, die haar ervaring als lesbische vrouw in die conservatieve maatschappij deelde”, vervolgt de oprichtster. “Haar had je anders niet snel gevonden, mensen blijven toch vaak in hun eigen online bubbel.”

Op de vlucht in Syrië

Ook de Syrische Lilas is haar bijgebleven. Zij deelde foto’s van haar leven in Damascus, nadat ze gevlucht was voor de oorlog. En daarmee liep ze zelfs kans om opgepakt te worden. “Dat is wrang. Maar na haar take-over begonnen steeds meer Syrische vrouwen ons te volgen, wat betekent dat ook zij zich gereflecteerd voelen in ons account. Ze voelen zich er veilig. Dat vind ik heel waardevol.”

Dit soort bijzondere, leuke en/of goudeerlijke plaatjes en verhalen vind je nog meer op ‘Ode an die Freude’:

Bron: i-D magazine, Instagram. Beeld: Instagram Ode an die Freude