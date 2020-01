Ode van ‘Tommie’ aan Aart Staartjes zorgt bij kijkers van ‘DWDD’ voor ontroering

Stemacteur Bert Plagman heeft maandagavond in de De wereld draait door zowel het publiek als de kijkers thuis weten te ontroeren met een eerbetoon aan Aart Staartjes, die afgelopen zondag overleed aan de gevolgen van een verkeersongeval.

Bert en Aart waren niet alleen goede vrienden, maar werkten ook jarenlang samen bij Sesamstraat. Aart Staartjes als ‘Meneer Aart’ en Bart Plagman als de stem van ‘Tommie’.

‘Dood zijn duurt zo lang’

In De wereld draait door haalde Bert samen met collega’s herinneringen op aan hun geliefde vriend en collega. Hij sloot uiteindelijk af met een ontroerende ode aan Aart met het nummer Dood zijn duurt zo lang, een nummer dat eerder ook in Sesamstraat was te horen en dat door Aart zeer geliefd was.

Reacties Twitter

Zijn vertolking zorgde bij het publiek en de kijkers voor de nodige ontroering. Op Twitter stroomden de positieve reacties op het nummer al snel binnen:

Wat een mooie ontroerende ode aan een jeugdheld!!! Voor Aart Staartjes: Tommie – Dood zijn duurt zo lang https://t.co/WiDYOjChcr via @YouTube #dwdd #sesamstraat #AartStaartjes — Sjoerd de Bruijn (@SdeB1976) January 14, 2020

Dat je gewoon moet janken van het liedje van Tommie ( Bert Plagman) dood zijn duurt zo lang 😢 #Dwdd — Mootje B #Parol 💛🖤 (@Mootje01) January 13, 2020

Nog een keer #dwdd kijken Bert Plegman alias Tommie van Sesamstraat met het lied “Dood zijn duurt zo lang”

Het ga je goed Aart Staartjes 💜 — Jessica de Bruijn (@TheYazzThing) January 13, 2020

Bron: DWDD, Twitter. Beeld: DWDD