Libelle-lezeressen geven ode aan vader: "Bedankt dat jij mijn vader bent"

Op Vaderdag zetten we onze vaders in zonnetje. Libelle-lezeressen Colinda, Gitte, Esther, Barbara en Marlies doen dit niet alleen door een cadeautje of een lieve kaart, maar geven dit jaar ook een lieve ode op Libelle.nl.

Colinda van Amersfort: “De toekomst die u voor ogen had, is heel anders gelopen dan verwacht. Helaas bent u gehandicapt geworden en heeft u veel plezier en dromen op moeten geven. Maar ondanks dit alles, ben ik zó ontzettend trots op u. Dat u toch zoveel mogelijk geniet van het leven. Door de kleine dingen, maar ook door te knokken. Geef niet op pap en ga door met knokken.”

Gitte Heddema: “Ons pa of pap, zo werd je genoemd. Ik had als kind het geluk om, als ik uit school kwam, allebei mijn ouders thuis te hebben. Je mocht niet werken door een hartziekte, maar toch was je altijd bezig. Als timmerman had je gouden handen: wat je ogen zagen, maakten zij. Je was streng voor ons, maar we mochten toch ook veel. We hadden kippen, honden, katten, vogels, konijnen, een moestuin en veel ruimte om ons heen. We moesten helpen, maar je hielp ons ook heel vaak. Je hebt me een geweldige jeugd gegeven. Maar dat veranderde op die ene dag. De dag dat je ons voorgoed verliet. Eén hartinfarct en ons fijne gezin was verleden tijd. Ik leef nu al langer zonder dan met jou. Nooit heb je kunnen zien dat ik ging studeren, dat ik ging werken, dat ik verliefd werd of dat ik in het huwelijksbootje stapte. Je stiefdochters heb je ook nooit mogen leren kennen en je kleindochter heb je nooit in je armen kunnen houden. En mama heeft dat helaas ook nooit kunnen doen. Ik leef al langer dan dertig jaar zonder mijn vader, en nog doet het af en toe zeer. En wat mijn hart nog meer breekt, is dat mijn meiden hetzelfde doormaken als ik.”

Esther Vreman: “Dit is het jaar dat ik alweer 35 jaar jouw dochter mag zijn. In ons leven hebben we (diepe) dalen, maar ook prachtige pieken meegemaakt. Jij stond altijd aan de zijlijn om mij op te vangen of aan te moedigen. Ik wil je bedanken dat je altijd voor mij klaarstaat. Mam moeten we inmiddels al twee jaar missen, maar ik ben blij dat we onze gezinsmomenten om hebben gezet naar vader-dochtermomenten. Ik geniet hier enorm van. Bedankt dat jij mijn vader bent en ik wens je een hele mooie Vaderdag toe. Hopelijk mogen we samen nog vele mooie en fijne momenten beleven.”

Barbara de Bock: “Via deze weg wil ik mijn vader eren. Hij heeft zo ontzettend veel verdriet en pijn ervaren, maar tekens krabbelde hij weer op. Mijn vader en ik zijn nog maar met zijn tweeën over en ik heb diep respect voor hem, ook al laat ik dat misschien niet altijd blijken. Toen mijn moeder op 40-jarige leeftijd plotseling aan een hersenbloeding overleed, stortte zijn wereld in. Hij stond er alleen voor met twee kinderen, van 19 en 12. Langzaam maar zeker krabbelde hij weer op, kreeg hij zelfs een nieuwe relatie, maar in 2006 gebeurde er weer iets rampzaligs. Mijn zoontje, zijn eerste kleinzoon, overleed. Mijn vader was op vakantie, maar kwam direct terug. Alles van mam kwam weer naar boven, maar hij was er voor mij. In 2010 gebeurde het volgende drama. Toen overleed mijn broertje, zijn zoon, in een brand. Ik hoor hem nog zeggen: ‘Nu zijn we nog maar met z’n tweeën…’ Nu kabbelen we voort, genieten van de kleine dingen. We zien en spreken elkaar niet vaak, maar ik weet dat mijn vader er altijd voor me is. Ik ben trots op hem, want ik weet dat een gedeelte van zijn hart is gebroken door het vele verdriet.”

Marlies Bergwerf: “Als klein meisje wilde ik al met mijn vader trouwen, en nu stiekem nog steeds. Hij is lief, grappig en een tikkeltje onhandig. Maar het belangrijkste is dat hij altijd voor mij, mijn broer en zusje klaarstaat. Hoe oud we ook zijn en waar in Nederland we ook wonen, we kunnen hem altijd bellen en hij komt eraan. Ik wil hem heel graag bedanken voor vroeger en vandaag, maar ook voor alle mooie momenten van morgen.”

Beeld: iStock