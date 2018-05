Oeps: jongetje (3) steelt de show tijdens huwelijksaanzoek vader

Een romantische locatie, een prachtige ring én de aanwezigheid van zoontje Owen: Kevin Przytula had zijn huwelijksaanzoek tot in de puntjes geregeld. Maar Owen was op het moment suprême met iets héél anders bezig.

In de video is te zien hoe de Amerikaan op zijn knieën gaat en zijn vriendin Alyssa zichtbaar geroerd is. Prachtig, maar peuter Owen leidt de aandacht een béétje af door doodleuk een plasje te plegen. Kevin en Alyssa hebben in eerste instantie niets in de gaten, maar barsten vervolgens in lachen uit. “Hij staat gewoon te plassen!”

Bron & beeld: YouTube.