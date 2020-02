Oeps: liefdesverklaring van verliefde jongen eindigt op het politiebureau

Een 17-jarige jongen uit Gorinchem besloot het dit jaar met Valentijnsdag groots aan te pakken. Hij was bezig met het maken van een heel bijzondere liefdesverklaring, toen de politie hem oppakte.

De jongen in kwestie had een wel heel romantisch date-idee. Hij had bedacht om op een viaduct de tekst ‘wil je mijn vriendin zijn?’ te schrijven met graffiti. Op Valentijnsdag wilde hij het meisje waar hij verliefd op is, meenemen naar deze plek. Zij zou dan met graffiti het vakje ‘ja’ of ‘nee’ aan mogen kruisen. De jongen was net bezig met het tekenen van de vakjes, toen de politie opdook.

Prille liefde

“Hoewel wij prille liefde toejuichen, doen we dat niet als het gaat over het bekladden van objecten die niet je eigendom zijn”, schrijft de politie van Gorinchem op Facebook. Ondanks het lieve gebaar werd de jongen dan ook meegenomen naar het politiebureau en doorverwezen naar bureau Halt.

Excuses aangeboden

De politie heeft al contact opgenomen met de date van de jongen. Aan het meisje hebben ze hun excuses aangeboden, omdat de verrassing nu een beetje weg is. Wel hoopt de politie dat het goed afloopt met de jongen en dat hij een positieve reactie van het meisje krijgt op zijn vraag. Maar dat kán haast niet anders, met zo’n romantisch gebaar…

Bron: NOS. Beeld: iStock.