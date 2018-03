Meghan maakt mode-foutje (en de pers ziet alles...

Meghan Markle is als verloofde van prins Harry in een paar maanden tijd uitgegroeid tot een mode-icoon. En wanneer alles wat je draagt de volgende dag is uitverkocht, wordt je outfit natuurlijk tot in de kleinste details door de pers besproken…

Zo ook de donkerblauwe wollen jas die Meghan onlangs droeg. Want daar was volgens de Britse pers iets mee aan de hand.

De aanstaande bruid was namelijk vergeten om de zogenoemde ‘tailors tack’ – de stiksels die de split van de jas bijeen houden – te verwijderen. En je begrijpt: dat is natuurlijk wel de bedoeling. Daarom kreeg ze strafpunten van de Daily Mail, die dit soort ‘modeflaters’ nauwlettend in de gaten houdt.

