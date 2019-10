Oeps: Meghan Markle komt in een heel ongemakkelijke knuffel terecht

Een kus, een knuffel, een hand of een buiging. Wat doe je als je een échte royal ontmoet? Woensdag werd de keuzestress iemand even te veel, toen zij op een openingsceremonie prinses Meghan Markle ontmoette. Dat resulteerde in een heerlijk ongemakkelijke knuffel.

Woensdag zag Meghan Markle er prachtig uit tijdens de openingsceremonie van de One Young World Summit in Londen. Ze droeg een paarse Aritzia-jurk, die zij eerder al eens aan had toen zij nog zwanger was van Archie. Met een grote glimlach verscheen zij op het podium.

Advertentie

Hoe zelfverzekerd Meghan op het podium stond, zo ongemakkelijk werd het daarna. De co-founder van One Young World, Kate Robertson, kwam namelijk in de welbekende begroetingsstress terecht. Zoals we allemaal weleens hebben staan klungelen met de ‘een handdruk, 3 zoenen of toch een knuffel?’-twijfels, werd het Robertson even onduidelijk hoe ze de prinses zou begroeten. Werd het een buiging, een knikje of een knuffel? Dat resulteerde in een hilarisch plaatje waarbij het hoofd van de co-founder op een nogal ongebruikelijke plek belandde.

We weten allemaal hoe ongemakkelijk zoiets kan zijn. Voor je het weet zit je met je uitgestoken hand in de buik van de persoon die jou een knuffel denkt te geven en belandt er een kus in je nek. Gelukkig bewijst deze situatie maar weer dat dit de beste kan overkomen. Helaas voor Robertson gebeurde dat in dit geval voor de ogen van een groot publiek én vervolgens de rest van de wereld.

Wel wist Meghan al het ongemak snel weg te nemen door Robertson omhoog te helpen en haar te begroeten met een enthousiaste omhelzing. Erg tenenkrommend werd het gelukkig niet, maar de beelden zijn zeker het bekijken waard.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: FoxNews. Beeld: ANP, Getty