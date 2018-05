Oeps: meisje (13) bestelt paard en laat het bij haar oma bezorgen

Denk je even lekker in je achtertuin te gaan zitten, sta je ineens oog in oog met een paard. Het overkwam een Britse grootmoeder die een wel héél meelevende kleindochter bleek te hebben.

De vrouw moest even twee keer met haar ogen knipperen voordat ze doorhad wat er precies aan de hand was. Midden in haar tuin stond namelijk een pony te grazen.

Afgemaakt

Het paard bleek door haar kleindochter te zijn besteld. Het meisje had op internet een bericht voorbij zien komen, waarin stond dat het paard zou worden afgemaakt als niemand bereid was het dier op te vangen.

Adres van oma

De tiener wilde het arme paard helpen en besloot daarom het adres van haar grootmoeder in het Britse Stoke-on-Trent door te geven. De eigenaar van het paard wilde het dier blijkbaar zó graag kwijt, dat hij het zonder teveel nadenken in de achtertuin van de vrouw dropte.

Onduidelijk

Volgens de Britse dierenbescherming RSPCA was het paard erg mager en zat het onder de mijten. “Het meisje gaf het adres van haar grootmoeder en vervolgens kwam er een man langs die de pony in de tuin dumpte, zonder enig advies,” zegt RSPCA-inspecteur Charlotte Melvin. Het is nog niet duidelijk wie de man is.

Liefdadigheidsorganisatie

Hoewel de vrouw ontroerd was door de lieve daad van haar kleindochter, zat ze niet echt op een paard te wachten. ‘Mr Melvin Andrews’ is daarom naar de liefdadigheidsorganisatie World Horse Welfare gebracht, waar hij met liefde is opgevangen.

Bron: BBC News. Beeld: RSPCA