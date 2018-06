Oeps: meisje bestelt een korte broek en krijgt een wel héél bloot exemplaar

Voor iedereen die geen zin of tijd heeft om te winkelen, biedt online shoppen uitkomst. Helaas zit er wel één groot nadeel aan deze manier van winkelen: het is altijd maar de vraag wat je precies binnenkrijgt…

Lucy Kearny weet hier alles van: de 18-jarige vrouw uit Ierland bestelde onlangs een basic witte jeansshort via de webshop Pretty Little Thing, maar kreeg een wel héél opvallend exemplaar thuis bezorgd.

Beetje bloot

Het broekje had namelijk net iets teveel scheuren. Een scheur hier en daar kan natuurlijk best leuk zijn, maar bij Lucy zat één van de scheuren pal naast haar gulp. ‘’Toen ik het pakket opende, was ik in shock. Het leek wel alsof een beer de broek had aangevallen’’, vertelt ze aan The Sun.

Vol scheuren

‘’In eerste instantie dacht ik dat het bedrijf mij het verkeerde product had gestuurd, maar het bleek exact dezelfde te zijn, alleen zat deze vol scheuren,’’ aldus Lucy. Toen ze het broekje showde aan haar familie, was haar vader meteen heel duidelijk: ‘’Hij kon er niet om lachen en zei dat ik zo het huis niet uit mocht. ’’ Kunnen wij best begrijpen…

De broek die Lucy had besteld:

Het exemplaar dat ze thuis ontving:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The Sun. Beeld: Facebook