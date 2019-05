Auw: Roxeanne Hazes plaats pijnlijke selfie

Nu het weer zo wisselvallig is, kun je ’t er maar beter van nemen zodra het zonnetje zich laat zien. Roxeanne Hazes trok woensdag dan ook haar bikini uit de kast voor een lekkere zonsessie, maar was helaas één belangrijk ding vergeten.

De zangeres had zich niet ingesmeerd en dat is natuurlijk vragen om problemen…

Pijnlijke selfie

‘Be a Hollander and bake ff lekker in the sun zonder bescherming, because it’s 19 graden, they said…’, zo schrijft Roxeanne bij een zwoel bikinikiekje van zichzelf. Op de volgende foto is echter duidelijk te zien dat ze spijt heeft van haar zonsessie:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝕯𝖔𝖈𝖍𝖙𝖊𝖗 𝕯𝖗𝖊 ⚡️ (@roxeannehazes) op 29 Mei 2019 om 11:16 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP