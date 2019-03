Oeps! Wordt met déze cover de Mol per ongeluk bekendgemaakt?

De cover van Televizier, die blijkbaar 11 maart pas uit zou moeten komen, is per ongeluk gelekt. En op deze cover staat een foto van een van de finalisten…

Morgen staan Niels, Sarah en Merel in de finale van het populaire programma Wie is de Mol?. Op internet gaat nu een cover rond met een foto van een van deze finalisten met een verdachte tekst.

Foutje?

Het Instagramaccount met Wie is de Mol-hints ontdekten de cover en plaatsten het meteen op social media. Op de cover staat nieuwslezeres Merel Westrik. Bij de foto staat de tekst: ‘‘Wie was de Mol? Wie trapten er in Merels valsstrik?” Zou dit echt een foutje zijn, of is het gewoon een valsstrik? Het zou in ieder geval niet de eerste keer zijn dat we op het verkeerde been worden gezet.

Dit bericht bekijken op Instagram Deze moest 9 maart uitkomen, grote fout? Een bericht gedeeld door Wieisdemol2019 (@wieisdemolhints2019) op 8 Mrt 2019 om 5:26 (PST)

Reactie Televizier

De redactie van Televizier reageert via Twitter op de gelekte cover. ‘‘Wij tasten net zozeer in het duister over wie de Mol is als de rest van Nederland”, schrijven ze in de tweet. ‘‘De cover gaat over het redactioneel commentaar.”

Hoi Eric, wij tasten net zozeer in het duister over wie de Mol is als de rest van Nederland. De cover gaat over het redactioneel commentaar. — Televizier (@Televizier) 8 maart 2019

Ook plaatsten ze later nog een foto op Instagram, met de tekst: ‘‘Nee, natuurlijk weet Televizier niet wie de Mol is. Dat gaan wij morgenavond, net als de rest van Nederland, zien.” Merel zou volgens hen gewoon geweldig op de cover staan.

Of Merel écht de Mol is, zullen we morgenavond pas weten. Wie is de Mol? begint zaterdag om 20.30 uur op NPO 3.

Bron: LINDAnieuws. Beeld: AVRO-TROS