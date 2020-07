Nu is ’t officieel: op déze datum start het jubileumseizoen van ‘WIDM’

De geruchtenmolens draaiden al even op volle toeren. Echte ‘molloten’ weten vaak al ruim voordat het officieel bekend is gemaakt wanneer het nieuwe seizoen van WIDM van start gaat. En ze hadden gelijk, want AVROTROS heeft maandag de startdatum van het jubileumseizoen bekendgemaakt.

Zo heel lang hoeven we gelukkig niet meer te wachten.

Op Instagram deelt de omroep een korte video waarin de datum van de 1ste aflevering in spiegelbeeld te zien is. Na de finale van het laatste seizoen in China (met zanger Rob Dekay als mol) maakte presentator Rik van de Westelaken al gauw bekend dat fans zich konden opmaken voor een jubileumseizoen.