Dit zijn de eerste officiële babyfoto’s van de Zweedse prins Gabriel

Op 31 augustus werd het jongste Zweedse prinsje Gabriel geboren. Een maand later delen zijn ouders prins Carl Philip en prinses Sofia de eerste officiële foto’s.

De foto’s van het gezin zijn vorige maand genomen bij het koninklijk paleis in Stockholm. En het resultaat is prachtig:

See Prince Gabriel of Sweden’s Precious New Baby Photos pic.twitter.com/KT2HGuHgoN

— Lookbook (@lookfearlis) 9 oktober 2017