Dít is de officiële kerstfoto van Donald en Melania Trump

Het is dit jaar voor het eerst dat Melania Trump kerst viert op deze plek. Ze heeft het huis al mooi laten versieren: er staan maar liefst 53 kerstbomen. Er hangt ook voor 2.750 meter aan lint, er is 5500 meter kerstlampjes ingeslagen en er zijn 71 kerstkransen opgehangen. Zeker 150 vrijwilligers hebben 1600 uur besteed aan het versieren van het huis: Melania heeft alles bedacht.

Nu is het ook tijd voor de echte kerstfoto. De twee staan naast elkaar voor hun deur. Als tekst schrijven ze erbij: “Fijne kerstdagen van Donald en Melania Trump”. “De president, Barron en ik zijn erg enthousiast over onze eerste Kerst in het Witte Huis”, zei Melania eerder. “De feestdagen zijn erg belangrijk voor ons. Ik hoop dat wanneer mensen het Witte Huis bezoeken ze het gevoel krijgen dat ze thuis komen voor de feestdagen.”

