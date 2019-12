Voor eens en voor altijd: dít zijn de officiële regels van het kaartspel Pesten

Het is het makkelijkste en meteen het ingewikkeldste kaartspel dat in veel Nederlandse huishoudens gespeeld wordt: pesten. Iedereen heeft z’n eigen regels, maar hoe hoor je het nou echt te spelen?

8 wacht, 7 kleven, wel of niet eindigen met een pestkaart: iedereen heeft zo zijn eigen regels voor het spel pesten. Maar gelukkig zijn er ook nog de basisregels. Dus, voor eens en voor altijd: zo hoor je het spel pesten officieel te spelen.

De basis

Het begint met het delen: elke speler krijgt 7 kaarten en de rest van de kaarten worden op een stapel gelegd. Het doel van het spel: zorgen dat je als eerste al je kaarten weggespeeld hebt. Je mag een kaart spelen als de kleur of de waarde gelijk is aan de kaart die bovenop de stapel ligt. Kun je geen kaart spelen? Dan moet je een kaart van de stapel pakken. Die mag je eventueel meteen ook weer opleggen.

Pestkaart

Tot zover de basis van het spel. Tot hier kan er nog niet veel misgaan. Maar dan gaan we kijken naar de rest van de regels. De 2, bijvoorbeeld. Dit is een pestkaart waarmee je ervoor zorgt dat de speler na jou 2 kaarten moet pakken. Deze speler mag vervolgens nog wel een kaart opleggen (ja, echt. Zo hoor je het te spelen).

7 en 8

Leg je een 7 op? ‘7 blijft kleven’, dus dan mag je nog een kaart opleggen. Kan dat niet? Dan moet je een kaart pakken. Ook ‘8 wacht’ is een officiële regel. De eerstvolgende speler moet een beurt overslaan wanneer er een 8 opgelegd wordt.

Boer, Aas en Heer

De boer zorgt er in het kaartspel voor dat je mag beslissen wat de kleur van de volgende kaart moet zijn. Leg je een aas op? Dan draait de beurt om. Heb je een heer in je handen? Wanneer je deze oplegt, mag je daarna nog een kaart opleggen (‘Heer nog een keer’). Dan komen we bij de kaart der kaarten: de joker. Leg je een joker op, dan moet de speler na jou 5 kaarten pakken. Vervolgens mag deze speler wel de kleur van de kaart die opgelegd moet worden, kiezen.

Pestkaart op pestkaart

Er is vaak onduidelijkheid over het opleggen van een pestkaart op een pestkaart. Volgens de officiële regels mag je zelf wél een extra pestkaart opleggen als je er eentje krijgt. Ligt er bijvoorbeeld een 2 en leg je er nog eentje op? Dan moet de speler na jou 4 kaarten pakken. Variëren, met bijvoorbeeld een 2 op een joker, mag ook.

Laatste kaart

Laatste kaart! Het is bij pesten belangrijk dat je laat weten dat je nog maar 1 kaart in je handen hebt. Dit mag door op de tafel te kloppen of ‘laatste kaart’ te zeggen. Vergeet je dat? Dan moet je 5 kaarten pakken. Ook belangrijk: je mag het spel niet afsluiten met een pestkaart, ook dan moet je 5 kaarten pakken.

Bron: Spelregels.eu, Speluitleg.com Beeld: iStock