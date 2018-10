O'G3NE doet boekje open over de 35 jaar jongere vriendin van hun vader

O’G3NE-meiden Lisa (24), Amy (22) en Shelley (22) moesten meer dan een jaar geleden afscheid nemen van hun moeder Isolde. Ook voor haar man Ricardo (55), de vader van de meiden, een erg heftige periode.

Maar ondertussen heeft hij het liefdesgeluk weer gevonden in de twintigjarige Janine Aarts, wie tevens groot fan van de meidengroep is. Dat nieuws leverde helaas een stroom aan negatieve reacties op.

Negatieve reacties

Er werd vooral met scheve ogen gekeken naar het leeftijdsverschil tussen Ricardo en Janine. Zelfs trekken ze zich niks van die kritiek aan. “De band met mijn dochters is super en ze zijn blij dat ik sinds enkele maanden weer probeer gelukkig te worden. Ze zien de fonkelingen terugkomen in mijn ogen en dat maakt de meiden ook echt blij”, vertelde Ricardo eerder al aan Privé. En nu laten ook Lisa, Amy en Shelly van zich horen. Ze geven eerlijk toe dat ze de vlam van hun vader nog steeds niet zo goed kennen.

Erg druk

“We zijn heel blij dat papa iemand heeft en niet meer alleen door de dalen hoeft”, aldus de zusjes. “We hebben altijd het beste met elkaar voor in ons gezin.” Ze vertellen dat ze Janine al wel hebben ontmoet, maar haar niet zo vaak zien. “We hebben het erg druk en zijn veel aan het werk. We kennen Janine nog niet heel goed, maar dat komt vanzelf. Daar nemen we lekker de tijd voor.”

Onvoorwaardelijke liefde

“Ons hele leven al gunnen we elkaar alles”, gaan de drie verder. “Dat is wat onvoorwaardelijke liefde inhoudt. Als je zo close met elkaar bent als wij dan moet je elkaar alle geluk van de wereld wensen. Dat geldt trouwens niet alleen voor ons als familie; we dragen iedereen die we kennen een warm hart toe.”

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: rtlboulevard.nl, Privé. Beeld: ANP