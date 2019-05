O'G3NE reageert op alle haatberichtjes over 35 jaar jongere vriendin vader

O’G3NE timmert hard aan de weg aan en de zusjes geven het ene na het andere optreden. Maar al die aandacht brengt soms ook wat ellende met zich mee.

De meiden van O’G3NE praten bijvoorbeeld niet zo graag over de 35 jaar jongere vriendin van hun vader Rick. Toch laten ze nu weten veel negatieve reacties te krijgen.

Lastig

De meidengroep krijgt dagelijks honderden berichtjes binnen en een groot deel daarvan zijn negatief, met name over de jongere vriendin van hun vader. Ze geven in een interview met Shownieuws toe dat ze het soms best lastig vinden hoe ze daar mee om moeten gaan.

Opkomen voor familie

“Je hebt af en toe wel het idee van: ‘Ik wil die gasten opzoeken’, weet je wel?”, zegt Amy. “Maar we hebben de afgelopen jaren wel geleerd om het naast je neer te leggen.” Daar voegt Lisa aan toe dat ze altijd voor hun eigen familie zullen opkomen. “Zoals iedereen denk ik”, vertelt ze. “En dat doen we hopelijk op een hele nette manier, zodat we ook niet mensen onnodig gaan aanvallen.”

Laten rusten

De 3 zusjes weten dat dit bij de mediawereld hoort. Lisa: “Roddels zullen altijd bestaan, op een gegeven moment denk je: ‘Nu laat ik het rusten’. Wij weten hoe het zit.”

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP